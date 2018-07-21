Овечкин – о признании спортсменом года в США: "Это очень приятно и почетно"

Российский хоккеист, капитан "Вашингтона" Александр Овечкин который организовал в Одинцово турнир для детей Кубок своего имени, рассказал, как узнал, что стал лучшим спортсменом года по версии премии ESPY. Овечкин стал первым за 26 лет хоккеистом, получившим спортивный "Оскар".

– Вы стали первым за 26 лет хоккеистом, получившим спортивный "Оскар". Где вы были, когда его вручали? Мы знаем, что не в Лос-Анджелесе.

– Я был в Москве. Мне позвонили и сказали, что я выиграл. Это очень приятно и почетно. Я стал первым русским человеком, который получил эту награду.

– Почему не поехали на вручение?

– Во-первых, я не знал, что выиграю, а во-вторых, у меня здесь был плотный график дел.

– Вы сегодня награждали победителей первого вашего турнира. А помните эмоции от своей первой победы?

– Я не помню, когда у меня была первая победа, но, конечно, когда ты выигрываешь, то испытываешь колоссальные эмоции, радость. Я помню, как мои родители болели за меня, переживали. Я это очень хорошие воспоминания.

– При плотном графике чемпионата НХЛ вам удается следить за играми КХЛ и родного "Динамо"?

– Конечно, у меня хорошая связь с клубом. Сейчас в команду пришел Валерий Шанцев. Он был главным человеком чемпионского "Динамо". А я слежу, переживаю и болею. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)