Уличная атлетика при поддержке Datsun
14:00 | Хоккей — КХЛ

Овечкин и Кузнецов в одном звене – это хорошо? Онлайн с Шевченко - прямо сейчас

2

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Прямую трансляцию эфира вы можете посмотреть на нашем канале YouTube – также она будет доступна и во всех соцсетях "СЭ".

Главные темы:

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в одном звене – это хорошо для "Вашингтона"?
– Кто из россиян может стать открытием нового сезона НХЛ?
– Почему в КХЛ стало так много судейских скандалов?
– Молодые звезды ЦСКА в ВХЛ – это нормально?

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Werewolf

sozerzator А Шевченко - кто это?________Ну вот кто Овечкин для нашей сборной, то же самое Шевченко для нашей журналистики. Хотя не, Шевченко в нашей журналистике круче, Саши в сборной........

08:06

sozerzator

А Шевченко - кто это?

22:45 25 сентября