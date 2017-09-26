Овечкин и Кузнецов в одном звене – это хорошо? Онлайн с Шевченко - прямо сейчас

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Прямую трансляцию эфира вы можете посмотреть на нашем канале YouTube – также она будет доступна и во всех соцсетях "СЭ".

Главные темы:

– Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в одном звене – это хорошо для "Вашингтона"?

– Кто из россиян может стать открытием нового сезона НХЛ?

– Почему в КХЛ стало так много судейских скандалов?

– Молодые звезды ЦСКА в ВХЛ – это нормально?