Овечкин и Кузнецов в одном звене – это хорошо? Онлайн с Шевченко - прямо сейчас

В 14.00 по московскому времени начался онлайн с корреспондентом отдела хоккея Алексеем Шевченко. Прямую трансляцию эфира вы можете посмотреть на нашем канале YouTube – также она будет доступна и во всех соцсетях "СЭ".
Главные темы:
– Александр Овечкин и Евгений Кузнецов в одном звене – это хорошо для "Вашингтона"?
– Кто из россиян может стать открытием нового сезона НХЛ?
– Почему в КХЛ стало так много судейских скандалов?
– Молодые звезды ЦСКА в ВХЛ – это нормально?
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Werewolf
sozerzator А Шевченко - кто это?________Ну вот кто Овечкин для нашей сборной, то же самое Шевченко для нашей журналистики. Хотя не, Шевченко в нашей журналистике круче, Саши в сборной........
08:06
sozerzator
А Шевченко - кто это?
22:45 25 сентября