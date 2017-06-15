12:23 | ХОККЕЙ — КХЛ

Овечкин хочет задать вопрос Путину о "Динамо"

5

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире Первого канала он заявил, что хочет задать ему вопрос о ситуации с московским "Динамо".

Напомним, у команды этим летом сменилось юридическое лицо. Новое руководство бело-голубых не собирается выплачивать долги хоккеистам и персоналу, которые составляют 700 - 800 миллионов рублей. Сами игроки могут бойкотировать выступления за "Динамо", пока с ними не рассчитаются.

"Динамо" будет жить! Но как?

 

5
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

egoshin-alex

Молодец, Санек, сыграл на опережение. Нас, динамовских болельщиков.

14:09

"Gaga_rin"

old grumbler А почему президент должен решать финансовые проблемы частного клуба Москвы? Взял бы Овечкин и помог деньгами клубу.....а почему президент решил проблему ЦСКА? после письма Фетисова, чем Динамо хуже?

14:01

old grumbler

А почему президент должен решать финансовые проблемы частного клуба Москвы? Взял бы Овечкин и помог деньгами клубу...

13:50

a-ha-ha

А выгнали Новокузнецк

13:39

Мальчиш-Кибальчиш

Шурик что для тебя 700 лямов,заплати.Ну а просить противно, да ещё тебе лимононеру.

13:13