Овечкин хочет задать вопрос Путину о "Динамо"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире Первого канала он заявил, что хочет задать ему вопрос о ситуации с московским "Динамо".

Напомним, у команды этим летом сменилось юридическое лицо. Новое руководство бело-голубых не собирается выплачивать долги хоккеистам и персоналу, которые составляют 700 - 800 миллионов рублей. Сами игроки могут бойкотировать выступления за "Динамо", пока с ними не рассчитаются.

"Динамо" будет жить! Но как?