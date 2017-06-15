Овечкин хочет задать вопрос Путину о "Динамо"

Нападающий сборной России и "Вашингтона" Александр Овечкин прибыл на прямую линию с Президентом РФ Владимиром Путиным. В эфире Первого канала он заявил, что хочет задать ему вопрос о ситуации с московским "Динамо".
Напомним, у команды этим летом сменилось юридическое лицо. Новое руководство бело-голубых не собирается выплачивать долги хоккеистам и персоналу, которые составляют 700 - 800 миллионов рублей. Сами игроки могут бойкотировать выступления за "Динамо", пока с ними не рассчитаются.
egoshin-alex
Молодец, Санек, сыграл на опережение. Нас, динамовских болельщиков.
14:09
"Gaga_rin"
old grumbler А почему президент должен решать финансовые проблемы частного клуба Москвы? Взял бы Овечкин и помог деньгами клубу.....а почему президент решил проблему ЦСКА? после письма Фетисова, чем Динамо хуже?
14:01
old grumbler
А почему президент должен решать финансовые проблемы частного клуба Москвы? Взял бы Овечкин и помог деньгами клубу...
13:50
a-ha-ha
А выгнали Новокузнецк
13:39
Мальчиш-Кибальчиш
Шурик что для тебя 700 лямов,заплати.Ну а просить противно, да ещё тебе лимононеру.
13:13