Ответ "Стекловате": минское "Динамо" записало пародию на песню "Новый год"

Минское "Динамо" на своем канале в YouTube опубликовало видеоролик, посвященный наступающему Новому году. В нем игроки белорусской команды Александр Китаров, Илья Шинкевич, Сергей Дрозд, Дмитрий Амброжейчик, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Знахаренко, Егор Шарангович а также маскот команды исполнили известную песню группы "Стекловата" под названием "Новый год".

Отметим, что в отличие от баскетболистов краснодраского "Локомотива", которые опубликовали подобный ролик 28 декабря, хоккеисты поют сами, а не используют фонограмму.