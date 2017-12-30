15:30 | Хоккей — КХЛ

Ответ "Стекловате": минское "Динамо" записало пародию на песню "Новый год"

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Минское "Динамо" на своем канале в YouTube опубликовало видеоролик, посвященный наступающему Новому году. В нем игроки белорусской команды Александр Китаров, Илья Шинкевич, Сергей Дрозд, Дмитрий Амброжейчик, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Знахаренко, Егор Шарангович а также маскот команды исполнили известную песню группы "Стекловата" под названием "Новый год".

Отметим, что в отличие от баскетболистов краснодраского "Локомотива", которые опубликовали подобный ролик 28 декабря, хоккеисты поют сами, а не используют фонограмму.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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Снежик

Сергей Кузнецов все таки молодец

16:19

lyutik

Молодцы!

15:58

tsalvlad

Теперь ждем "Стекловату" на площадке КХЛ в форме минского Динамо, желательно против команды Назарова.

15:36

tsalvlad

Воистину, каждый должен заниматься своим делом.

15:34