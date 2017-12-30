Ответ "Стекловате": минское "Динамо" записало пародию на песню "Новый год"

Минское "Динамо" на своем канале в YouTube опубликовало видеоролик, посвященный наступающему Новому году. В нем игроки белорусской команды Александр Китаров, Илья Шинкевич, Сергей Дрозд, Дмитрий Амброжейчик, Дмитрий Буйницкий, Дмитрий Знахаренко, Егор Шарангович а также маскот команды исполнили известную песню группы "Стекловата" под названием "Новый год".
Отметим, что в отличие от баскетболистов краснодраского "Локомотива", которые опубликовали подобный ролик 28 декабря, хоккеисты поют сами, а не используют фонограмму.
- Динамо Мн (Хоккей)
- Локомотив Кд (баскетбол)
- Сергей Дрозд (хоккей)
- Александр Китаров
- Дмитрий Амброжейчик
- Илья Шинкевич
- Дмитрий Знахаренко
- Егор Шарангович
Материалы других СМИ
Снежик
Сергей Кузнецов все таки молодец
16:19
lyutik
Молодцы!
15:58
tsalvlad
Теперь ждем "Стекловату" на площадке КХЛ в форме минского Динамо, желательно против команды Назарова.
15:36
tsalvlad
Воистину, каждый должен заниматься своим делом.
15:34