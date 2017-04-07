Отправка Кубка Гагарина на финал КХЛ прошла в Музее космонавтики

В Музее космонавтики в Москве прошла торжественная церемония отправки трофея Кубка Гагарина на финальные матчи плей-офф КХЛ, сообщает ТАСС. В пятницу трофей отправился из музея по достопримечательностям столицы, а затем самолетом в Магнитогорск, где 8 и 10 апреля состоятся первые матчи финала между "Металлургом" и СКА.

- КХЛ создавалась со скрипом и спорами, прошло девять лет, и лига заняла свое место в российском спорте. За девять лет наш хоккей сделал шаг вперед, популяризируя спорт. Кубок - это символ мастерства, благородства, победитель будет его достоин. И сложно сказать, кто победит, - сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.