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Открытие памятника кошке Матроске состоится в субботу

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В субботу во Владивостоке состоится открытие памятника талисману "Адмирала" кошке Матроске. Церемония состоится на площади у арены "Адмирала" перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Витязя".

"Народный памятник любимице болельщиков "Адмирала" в пятницу прилетел во Владивосток из Москвы. Его сделал скульптор Алексей Шпаковский", – говорится на сайте "Адмирала".

Животное в декабре 2014 года проникло в витрину рыбного магазина в аэропорту Владивостока, съело морепродуктов на общую сумму 63 тысячи рублей, прославившись на всю страну. После того случая клуб приютил кошку и сделал своим символом.

Дополнительная информация

http://www.hcadmiral.ru/news/8956/

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