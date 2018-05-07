Отец Якупова: "Разговоры о возвращении Наиля в КХЛ не имеют под собой никакой почвы"

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов подчеркнул: разговоры о вероятном возвращении его сына и нападающего "Колорадо" Наиля Якупова в один из клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не соответствуют действительности.
Контракт 24-летнего Якупова с "Колорадо" истекает этим летом. Права на игрока в России принадлежат СКА. Как сообщалось, интерес к хоккеисту проявляет действующий обладатель Кубка Гагарина "Ак Барс".
- На данный момент он приехал в Нижнекамск и сейчас отдыхает. Разговоры о возможном возвращении Якупова в КХЛ не имеют под собой никакой почвы. Эти выдумки журналистов не соответствуют действительности, - цитирует ТАСС Раила Якупова.
В прошедшем сезоне Якупов провел 58 матчей, в которых набрал 16 (9+7) очков.
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Tugarin
"Драки" за него в КХЛ точно не будет. Цена в НХЛ - мешок шайб, больше не стоит.
15:13
Tyksik
Да от него и здесь то пользы мало будет
13:46