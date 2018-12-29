Отец Кравцова: "Мне не дают визу в США"

Отец форварда молодежной сборной России Виталия Кравцова Юрий отметил, что не сможет посетить матчи "Рейнджерс", с которыми хоккеист планирует подписать контракт после окончания соглашения с "Трактором".

– Сюда должны приехать из "Рейнджерс", – рассказал Кравцов-старший. – Мы поговорим о будущем Виталия.



– Жаль, в "Авангард" ваш сын не перешел.



– Нет-нет, все было уже решено. Сын доиграет в Челябинске, а потом сразу уедет за океан. Жаль, что я не увижу, как он играет.



– Почему?



– Так США не дает мне визу. Уже 20 лет не могу получить. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с моей службой, но это было очень давно. (Алексей Шевченко)

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