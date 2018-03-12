"Останавливаться не хочу". Крикунов обсудит будущее с руководством "Автомобилиста"

Главный тренер "Автомобилиста" Владимир Крикунов в разговоре с корреспондентом "СЭ" прокомментировал свое будущее в екатеринбургском клубе.

- Продолжу ли работу с командой, пока не знаю, - заявил Крикунов. - Надо обсудить с руководством. Желание продолжать работу в "Автомобилисте" есть. Вы видели, как все сложилось. Останавливаться не хочу. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сегодня "Автомобилист" в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина проиграл магнитогорскому "Металлургу" (1:3, 2-4) и завершил сезон, перед стартом которого 67-летний специалист заявил, что он станет для него последним.

Последний матч тренера Крикунова? Не дождетесь!