Основные варианты временной домашней арены "Авангарда" – в Мытищах и Красноярске

Арена в Мытищах может вернуться в КХЛ: не исключено, именно на ней будет принимать гостей омский "Авангард". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В настоящий момент основными вариантами временной домашней арены "Авангарда" являются "Арена-Мытищи" в одноименном подмосковном городе и "Платинум Арена Красноярск".

"Арена-Мытищи" построена в 2005 году на деньги правительства Московской области. Вмещает 7500 зрителей. Осенью 2005 года на ней базировался "Химик", переехавший из Воскресенска, позже переименованный в "Атлант". В 2015 году команда прекратила существование из-за нехватки финансирования. В настоящий момент арена используется для матчей команды Молодежной хоккейной лиги "Атланты" и баскетбольного клуба "Химки".

"Платинум Арена Красноярск" – новый ледовый дворец, построенный специально под Универсиаду-2019, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта следующего года. Стадион вмещает 7046 зрителей.

Обе арены соответствуют регламенту КХЛ. Основная загвоздка на "Арене-Мытищи" – выступление баскетбольных "Химок", чей календарь пересекается с омской командой, а также календарем КХЛ. "Авангард" находится в Восточной конференции и переводить его на "Запад", по информации "СЭ" лига не намерена. В настоящий момент существует вариант с переносом 9 домашних матчей омичей.

Проблема с красноярским вариантом – сроки проведения Универсиады, совпадающие с плей-офф КХЛ. При этом омичи рассматривают вариант выступления на одной домашней арене и исключают возможность играть в разных городах.

Напомним, что "Авангард" не может выступать в Омске из-за аварийного состояния арен, чья вместимость соответствует регламенту КХЛ: "Арены Омск" и СКК им. Блинова.

"Авангард" не будет играть в Омске. Место домашних матчей определится до 15 августа