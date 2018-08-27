Основные претенденты на Войнова и Емелина – "Авангард" и "Ак Барс"

Два клуба КХЛ, "Авангард" и "Ак Барс" претендуют на подписание контрактов с известными российскими защитниками – Вячеславом Войновым и Алексеем Емелиным. При этом оба клуба желают пополнить свои составы не кем-то из них, а сразу двумя игроками обороны.

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Войнов последние три сезона провел в составе СКА, после чего решил возобновить карьеру в НХЛ, откуда уехал из-за открытого на него дела о домашнем насилии. 2 июля суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений, что позволило ему получить рабочую визу, однако НХЛ, согласно вчерашнему сообщению вице-президента лиги Билла Дэйли, до сих пор не сняла с Войнова дисциплинарных санкций.

Чемпион мира-2012, двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса" Алексей Емелин выступает в НХЛ с 2011 года. Последний сезон защитник провел в "Нэшвилле", однако клуб не предложил ему новый контракт. (Алексей ШЕВЧЕНКО)