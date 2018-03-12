Оскар Осала: "Кошечкин – прекрасный вратарь"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Оскар Осала после победы в шестом матче 1/8 финала Кубка Гагарина над "Автомобилистом" (3:1, 4-2) отметил отличную игру вратарей обеих команд в этой серии.

– Хорошая игра сегодня получилась, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Осала. – Мы отлично провели первую половину матча, забили две шайбы, но дали вернуться сопернику в игру, пропустив одну шайбу. Но после этого мы сыграли очень солидно в обороне, и Вася (Кошечкин) – прекрасный голкипер, как и Илья (Самсонов) в предыдущих играх. Это было важно для нас.

– Второй период вообще отлично провели. В чем секрет?

– Не знаю. Денисов – волшебник!

– Вы забиваете два матча подряд. Отличная работа!

– Спасибо! Как-то так получается, что голы приходят сериями. В прошлом матче получилось забить, в этой игре нашел путь к воротам.

– Кажется, что еще во многом команда может прибавить…

– Да, но не забывайте, что у "Автомобилиста" прекрасные четыре звена, хорошо катаются, играют в хороший хоккей. Мы сделали отличную работу, победив их, хотя кто-то считал их фаворитом серии. Нам тоже можно себя чуть-чуть похвалить.

– Ожидали от соперника большего, раз они были выше вас в таблице регулярного сезона?

– Нет, они сыграли отлично. Что сыграло решающую роль? Спецбригады. На сто процентов. В этом была разница.

– "Ак Барс" или "Трактор"? С какой командой вы бы хотели играть дальше в полуфинале конференции?

– Вообще не важно. Ты должен проходить их всех, если хочешь одержать победу.

– Чем можно объяснить не самые результативные игры по количеству голов?

– Отличная игра вратарей. Шансов то было много, а вот голкиперы сыграли на высочайшем уровне.