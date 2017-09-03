Оскар Осала: "Доус – отличный снайпер. Он один из самых опасных игроков в КХЛ"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Оскар Осала признался, что шайба в ворота "Барыса" (3:2 Б), ставшая для него первой в сезоне, является для него особенной. Форвард также отметил снайперский талант Найджела Доуса, показываемый им на протяжении многих лет в КХЛ.

– Игра была тяжелой. Астана была хороша в начале матча, но затем, большую часть игры контролировали мы, – сказал Осала. – Найджел Доус – прекрасный снайпер, он сравнял счет в итоге.

– Доус – самый опасный игрок у астанинцев?

– Да, это один из самых опасных игроков во всей лиге. Каждый год он находит пути, чтобы забрасывать свои шайбы. Отличный игрок, к которому я отношусь с уважением.

– Было сегодня важно победить именно с психологической точки зрения?

– Да, конечно. Мы еще к тому же победили в серии буллитов. Мозякин и Шенфельд забили очень важные голы.

– Ваши эмоции и чувства по поводу первого гола в этом сезоне?

– Конечно же, первая шайба всегда особенная. Последующие все для меня значат как-то одинаково. Естественно, будут и важные шайбы, но первая дает мне уверенность в моей игре и дает импульс для развития. (Юрий ШИРИНКИН)