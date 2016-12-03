16:30 | ХОККЕЙ — КХЛ

Оскар Бартулис: "Обидно так проигрывать, как в матче с ЦСКА"

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Защитник "Адмирала" Оскар Бартулис после матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:3) отметил, что его команда хорошо играла на протяжении всех 60 минут, а в конце встречи не повезло. Победу армейцам принесла шайба Валерия Ничушкина за четыре секунды до конца поединка.

- Хорошо играли, боролись все 60 минут, - приводит пресс-служба "Адмирала" слова Бартулиса. - В конце где-то немного не хватило. Очень жалко так проигрывать, но нужно так же играть в следующей встрече. Тогда результат будет. Знали, что ЦСКА хорошо давит, играет просто и ничего не выдумывает. Тяжело против такой команды. Нужно оставить этот матч в прошлом и готовиться к следующему.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/10927/

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