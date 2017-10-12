Оскар Бартулис о матче с "Сибирью": "Адмирал" одержал очень хорошую и важную победу"

Защитник "Адмирала" Оскар Бартулис после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Сибири" (4:2) отметил, что на протяжении всей игры его команда действовала на хорошем уровне. Хоккеист также подчеркнул, что "моряки" одержали очень важную победу.

– Хорошо начали игру, и весь матч провели ровно, – цитирует клубная пресс-служба Бартулиса. – Самое же главное это большинство и меньшинство. Мы выстояли три на пять, а сами в большинстве забросили дважды. При игре пять на пять всю встречу провели хорошо, старались. Не было такого, что первый период сыграли на уровне, второй не очень, третий еще, как-то. Повторюсь, на протяжении всей игры команда действовала на хорошем уровне, каждая пятерка, все бились. Каждый из нас знает свою роль в команде, что нужно делать в тот или иной момент. Все работали на сто процентов!

Старались сегодня отключиться от всего, что происходит вокруг команды, что пишут и говорят. Все знают, что делать на льду, необходимо было настроиться, не обращая внимания ни на какие внешние факторы. Нам это удалось, хорошо, что выиграли!

Всегда после смены тренера что-то меняется, чуть-чуть, но это есть. Конечно, за один день изменить все невозможно. Фредерик Стиллман внес небольшие изменения, но с каждым днем он привносит что-то новое. Опять же, сегодня что-то получилось, что-то нет. Будем стараться в следующей встрече играть еще лучше. Безусловно, самое главное, что получилось – взять три очка. Хорошая и важная победа. Теперь будем стараться выиграть следующий матч!