Осипов дисквалифицирован на два матча по итогам встречи со СКА

КХЛ оставила без изменений наложенное на защитника "Авангарда" Александра Осипова за толчок соперника на борт в матче против СКА наказание, информирует официальный сайт лиги. Таким образом, на него наложен большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф. Также он должен заплатит денежный штраф.

Так как Осипов наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ, то на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный штраф.