Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:45 | Хоккей — КХЛ

Осипов дисквалифицирован на два матча по итогам встречи со СКА


КХЛ оставила без изменений наложенное на защитника "Авангарда" Александра Осипова за толчок соперника на борт в матче против СКА наказание, информирует официальный сайт лиги. Таким образом, на него наложен большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф. Также он должен заплатит денежный штраф.

Так как Осипов наказан большим и дисциплинарным до конца игры штрафом во второй раз в регулярном чемпионате КХЛ, то на него накладывается дисквалификация на две игры, а также индивидуальный штраф.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/09/22/360048.html

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий