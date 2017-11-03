Осала дисквалифицирован на один матч

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Оскар Осала пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с "Автомобилистом", сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард получил 10-минутный дисциплинарный штраф в игре против "Лады" (1:3).

В соответствии с п. 4.1 ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан третьим и каждым последующим дисциплинарным штрафом (10 минут) в разных матчах, то он получает одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф.

Эта "десятка" стала третьей для Осалы в сезоне, первую он получил 11 сентября в матче с московским "Динамо" (2:1), а вторую – 22 сентября в матче с "Салаватом Юлаевым" (3:4).