Организаторы Матча звезд КХЛ готовы задействовать аэродром в Караганде для прилета игроков

Президент "Барыса" Аскар Шопобаев рассказал о том, что организаторы Матча звезд КХЛ в Астане готовы задействовать аэродромы в Караганде и Кокшетау на случай форс-мажорной ситуации. Сегодня в Астане был объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями, в связи с чем был закрыт аэропорт.

– Авиакомпании готовят запасные аэродромы в Караганде, Кокшетау, но прогноз обнадеживает. Ураганы и снег заканчиваются, будет хороший морозец, – цитирует ТАСС Шопобаева. – Большая часть игроков и тренеров прилетит чартером завтра. Поэтому, думаю, вопросов не будет. Могут быть только точечные опоздания. Мы уже задействовали открытие трех открытых ледовых площадок, планируется посещение городских мероприятий. Но это если позволит погода.

Напомним, неделя звезд хоккея проходит в Астане с 10 по 14 января.