Ореховский вошел в тренерский штаб "Сочи"

Олег Ореховский вошел в штаб главного тренера "Сочи" Сергея Зубова, сообщает пресс-служба клуба. Специалист заменил Константина Курашева, который покинул команду.

Ореховский начал тренерскую карьеру в 2010 году в роли ассистента в команде МХЛ "Шериф". В следующем сезоне он вошел в тренерский штаб балашихинского "Динамо" из ВХЛ. В 2012 он возглавил "Витязь", с которой проработал около полугода. Следующим местом работы был "Нефтехимик", в котором специалист Ореховский был помощником Евгения Попихина в сезоне-2016/17.