Опять Екатеринбург. Репортер перепутал Занатту с Ореховским

Репортер, работавший на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Автомобилистом" и "Сочи" (0:2), перепутал помощников команды Сергея Зубова. Он обратился к Олегу Ореховскому, однако для ответов на вопросы пришел Айван Занатта.

- Мы играли очень хорошо, - сказал Занатта. - Игра получилась тяжелой, так как мы встречались с очень сильной командой.

Напомним, что похожий эпизод произошел в 2013 году, когда встречались "Автомобилист" и "Авангард". Тогда репортер назвал Андрея Антонова Федором.