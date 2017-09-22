Опять Екатеринбург. Репортер перепутал Занатту с Ореховским

Репортер, работавший на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Автомобилистом" и "Сочи" (0:2), перепутал помощников команды Сергея Зубова. Он обратился к Олегу Ореховскому, однако для ответов на вопросы пришел Айван Занатта.
- Мы играли очень хорошо, - сказал Занатта. - Игра получилась тяжелой, так как мы встречались с очень сильной командой.
Напомним, что похожий эпизод произошел в 2013 году, когда встречались "Автомобилист" и "Авангард". Тогда репортер назвал Андрея Антонова Федором.
Олег Олегович Ореховский демонстрирует прекрасные знания английского языка. Или это все-таки не Олег Олегович? #ЯнеФедор #АВТСОЧ pic.twitter.com/bKYBq3bIZR– ХК "Сочи" (@HCSOCHI) 22 сентября 2017 г.
- Автомобилист Екатеринбург
- Айван Занатта
- Сергей Зубов
- Андрей Антонов (хоккей)
- Сочи (хоккей)
- Олег Ореховский
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