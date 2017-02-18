Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина. В Западной конференции команды проведут первый матч 21 февраля, на "Востоке" - 22 фераля.

Кубок Гагарина

1/8 финала

"Запад"

ЦСКА - "Йокерит"

СКА - "Витязь"

"Локомотив" - "Динамо Мн"

"Динамо" М - "Торпедо"

"Восток"

"Металлург" Мг - "Куньлунь"

"Авангард" - "Адмирал"

"Ак Барс" - "Салават Юлаев"

"Трактор" - "Барыс"