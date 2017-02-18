Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина. В Западной конференции команды проведут первый матч 21 февраля, на "Востоке" - 22 фераля.
Кубок Гагарина
1/8 финала
"Запад"
"Восток"
Определились все пары 1/8 финала Кубка Гагарина. В Западной конференции команды проведут первый матч 21 февраля, на "Востоке" - 22 фераля.
Кубок Гагарина
1/8 финала
"Запад"
"Восток"
Кот Василий
Поехали!!! Запад: ЦСКА - "Йокерит" Йокерит 1 игру(может быть зацепит) Но дальше идет цска. Сильно очень команда играет СКА - "Витязь" Витязь в плей-офф попал,уже молодцы,команда билась старалась.Задача выполнена.А уж как там сложится в плей-офф другой вопрос. Ска идет дальше "Локомотив" - "Динамо Мн" Честно? не очень интересна пара) Ничего сказать по ней не могу. "Динамо" М - "Торпедо" Торпедо крепкий соперник!! Борьбу навяжут это точно.Попали бы на цска или ска было бы без шансов Восток: "Металлург" Мг - "Куньлунь"Магнитка опытнее в отличие от куньлуня который первый сезон в кхл выступает.Да и первая пятерка думаю спать не будет.Если конечно ее не перекроют.Тогда придется уже другие звенья подключать А.Смогут ли они? "Авангард" - "Адмирал"Морячки все таки попали в плей-офф при скудной игре будет так откровенны.Одну игру думаю все таки удержат.Дома у себя.Но не больше "Ак Барс" - "Салават Юлаев" А вот тут ************** знает!) салават пол сезона колбасило и тут на тебе) В 1 раунде зеленые братья.Удивлюсь очень если с такой игрой пройдут Ак барс) "Трактор" - "Барыс" Равная пара! не исключено и все семь игр придется проводить.
20:11
зритель1
+-=0 точно, слили амуру.
19:56
+-=0
ярославские девочки выбрали себе Минск...
19:52
+-=0
"Запад" ЦСКА - "Йокерит" СКА - "Витязь" "Локомотив" - "Торпедо" "Динамо" М - "Динамо" Мн ??????????????????????????
19:47
+-=0
позорники , исправьте пары на Западе!!!
19:46
mr.loko44
китайцы огребут
19:43