15:15 | Хоккей — КХЛ

Онлайн с Фастовским и Юрзиновым - прямо сейчас


Сейчас на Ютуб-канале "СЭ" идет онлайн с генеральным менеджером и главным тренером "Сибири" – Кириллом Фастовским и Владимиром Юрзиновым. Ведущий эфира – Игорь Еронко.

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