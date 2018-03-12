20:00 | Хоккей — КХЛ

Онлайн с Еронко, Шевченко и вратарем "Динамо" - во вторник с 15.00!

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Во вторник на Ютуб-канале "СЭ" состоится двухчасовой хоккейный эфир.

С 15.00 начнется онлайн с вратарем московского "Динамо" Иваном Бочаровым, который станем гостей нашей редакции, а с 16.00 корреспонденты отдела хоккея Игорь Еронко и Алексей Шевченко обсудят последние события Кубка Гагарина и регулярного чемпионата НХЛ.

Присоединяйтесь!

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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redgy

Жду с нетерпением)) Это веселее квн))

21:58

spetrov

Канонический состав?! Ждем, ждем. Даже будильник себе дополнительный поставлю. :)

21:19

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