Онлайн с Еронко, Шевченко и вратарем "Динамо" - прямо сейчас!

Во вторник на Ютуб-канале "СЭ" - двухчасовой хоккейный эфир.

С 15.00 начнется онлайн с вратарем московского "Динамо" Иваном Бочаровым, который станет гостем нашей редакции, а с 16.00 корреспонденты отдела хоккея Игорь Еронко и Алексей Шевченко обсудят последние события Кубка Гагарина и регулярного чемпионата НХЛ.

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