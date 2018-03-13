Онлайн с Еронко, Шевченко и вратарем "Динамо" - прямо сейчас!

Во вторник на Ютуб-канале "СЭ" - двухчасовой хоккейный эфир.
С 15.00 начнется онлайн с вратарем московского "Динамо" Иваном Бочаровым, который станет гостем нашей редакции, а с 16.00 корреспонденты отдела хоккея Игорь Еронко и Алексей Шевченко обсудят последние события Кубка Гагарина и регулярного чемпионата НХЛ.
Присоединяйтесь!
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Santafe
Опять два клоуна умничать будут!
02:11
redgy
Жду с нетерпением)) Это веселее квн))
21:58 12 марта
spetrov
Канонический состав?! Ждем, ждем. Даже будильник себе дополнительный поставлю. :)
21:19 12 марта