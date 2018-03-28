Онлайн с Еронко и Шевченко - прямо сейчас!

Сегодня в 17.00 на ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с корреспондентами отдела хоккея Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главные темы эфира:
- исключение "Лады" и "Югры" из КХЛ и другие итоги совета директоров лиги;
- результаты второго раунда Кубка Гагарина и анонс финалов конференций;
- последние матчи регулярного чемпионата НХЛ;
- состав сборной России на чемпионат мира.
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Болельщик777
Смысл общаться с человеком(Алексеем Шевченко), который живёт только ему понятной реальности?
18:43
aech_63
Что эти два унылых малороссийских паяца могут знать о решениях и, главное, о мотивах решений совета директоров лиги? Что они могут знать о составе сборной России на Чемпионате Мира, они что, входят в состав руководства ФХР или сборной? Знарокс ещё сам не знает, кто будет в его сборной, и будет ли он сам руководить этой сборной. Эти люди абсолютно необъективны, и вместо непредвзятого анализа результатов 2-го раунда будут заниматься очернительством выливанием помоев, что диву даёшься, как много дерьма помещается в этих двух организмах. А кому интересен анализ последних матчей регулярки НХЛ, кроме любителей статистики? Даже с учётом, что там могут определиться игроки, способные усилить сборную России на ЧМ. Мы всё ждём, что приедут X,Y,Z. А они приезжают с негативом от вылета в первом раунде плоффа после длинного регулярного сезона. У нас есть сборная лямпийских чампыёнов, в которой ирают баальшие мастера, поигравшие в НХЛ и могущие усилить тамошнюю лигу. На крайняк позовите лучшего нападающего ночной хоккейной лиги, он там всем воротчикам накидает по авоське шайб с реализацией 76%?, в случае, если воротчик откажется пропускать, можно провести приём самбо...
14:13