Онлайн с Еронко и Шевченко - прямо сейчас!

Сегодня в 17.00 на ютуб-канале "СЭ" состоится онлайн с корреспондентами отдела хоккея Игорем Еронко и Алексеем Шевченко. Главные темы эфира:

- исключение "Лады" и "Югры" из КХЛ и другие итоги совета директоров лиги;

- результаты второго раунда Кубка Гагарина и анонс финалов конференций;

- последние матчи регулярного чемпионата НХЛ;

- состав сборной России на чемпионат мира.