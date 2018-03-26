Онлайн с Епанчинцевым - во вторник в 14.00

Во вторник гостем редакции "СЭ" станет главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев. Наставник красно-белых подведет итоги сезона для московского клуба в прямом эфире на нашем Ютуб-канале, который стартует в 14.00.
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Во вторник гостем редакции "СЭ" станет главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев. Наставник красно-белых подведет итоги сезона для московского клуба в прямом эфире на нашем Ютуб-канале, который стартует в 14.00.
lerakozakova
Медики бьют тревогу: бoльшинcтвo nрoдуктов на нaших cтoлaх и в хoлодильникe зарaжены невидимыми nарaзитами!Эта заразa накaпливаeтся в нашем oрганизмe и вызываeт большинство болeзней (в том числе рaк).Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться. Вот статья минздрава как спасти себя и своих близких --- http://2qu.ru/gelmitom
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