Онлайн с Епанчинцевым - во вторник в 14.00

Во вторник гостем редакции "СЭ" станет главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев. Наставник красно-белых подведет итоги сезона для московского клуба в прямом эфире на нашем Ютуб-канале, который стартует в 14.00.

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