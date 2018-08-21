Онкология у Мнацяна возникла в результате удара в спину в одной из игр

Агент Шуми Бабаев сообщил, что врачи поставили окончательный диагноз хоккеисту Самвел Мнацяну. У игрока обнаружена онкология.

"Дорогие друзья, в нашей хоккейной семье случилась очень большая неприятность. У нашего друга, защитника "Сибири" Самвела Мнацяна, обнаружили онкологическое заболевание. Мы ждали окончательного заключения врачей на протяжение последних нескольких недель. В субботу в Германии состоялся консилиум, который выявил окончательный диагноз. Онкология…

В результате удара в спину в одной из игр, на шестом позвонке образовалась опухоль, которая впоследствии переросла в злокачественное образование. Это произошло в течение считанных месяцев. Все это дало метостазы на печень и мочевыводящие каналы. На прошлой неделе во Фрайбурге, где сейчас находится Сэм, начались курсы химии и лучевой терапии.

В октябре ждем разрешения всей ситуации и проведение операции. Состояние у Самвела на данный момент - стабильное, врачи сами удивляются, что у нашего парня хорошее настроение, он регулярно занимается спортом. И верит, что еще вернется в большой хоккей.

Мы, со своей стороны, благодарим "Сибирь", которая всячески помогает игроку, мы признательны ребятам хоккеистам, которые оказывают финансовую помощь. Лечение на ближайшие три месяца будет стоить 130 тысяч евро. Суммы серьезные и мы благодарны всем, кто помогает!", - заявил Бабаев.