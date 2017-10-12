Ондржей Павелец: "У меня было предложение из КХЛ, но я отказал"

Голкипер "Рейнджерс" Ондржей Павелец признался, что ему поступали предложения из Европы и КХЛ, однако принял решение остаться в НХЛ. Чех отметил, что на предложение из КХЛ у него требовали дать ответ всего через несколько дней.

– Я не хотел ехать в Европу, – цитирует Sportsnet Павелеца. – У меня было предложение из КХЛ в мае, но они хотели узнать мое решение уже через два дня. Поэтому я отказался. Я хочу еще попробовать свои силы в НХЛ. Телефон позвонил 1 июля. Удивился ли я, что мне звонят из "Рейнджерс"? Конечно. Нью-Йорк – отличное место для хоккея.