"Он был особенным". Вайсфельд рассказал об утонувшем экс-вратаре "Атланта"

Вчера стало известно о трагической гибели вратаря Рэя Эмери. Он утонул в озере Онтарио в возрасте 35 лет. Российские болельщики помнят этого голкипера по выступлению за мытищинский "Атлант" в сезоне-2008/2009. Бывший генеральный директор подмосковного клуба Леонид Вайсфельд рассказал, чем ему запомнился этот хоккеист.

– Он был настоящим спортсменом и бойцом, правда, немного импульсивным и невыдержанным, - отметил Вайсфельд. - Помню, он привез с собой чуть ли не пять чемоданов одежды. Вообще, у меня остались о нем очень хорошие впечатления. Это был очень сильный вратарь и немного экстравагантный человек. Скажем так – особенный.

– Каким он был в раздевалке?

– Сначала Рэй, наверное, побаивался в связи с тем, что отличался цветом кожи. Даже заявил, что ему нужен охранник. Мы не были против, сказали, что если хочет, пусть нанимает, но потом стало понятно, что никакой охранник ему не нужен. В команде ребята к нему хорошо относились. Никаких проблем не было. И для имиджевого момента присутствие в команде Эмери было во благо.

Помню один инцидент, про который все говорили. Якобы Рэй ударил доктора во время матча с "Локомотивом". Но там была такая ситуация: мы проигрывали 0:3, его поменяли, а у нас тренер вратарей сказал доктору команды, чтобы тот дал кепку Рэю, а то он простудится. Понятно, что голкипер был на эмоциях, все-таки пропустил три шайбы. А доктор же не может ослушаться тренера. Он сказал Рэю: "На вот кепку, надень". Рэй говорит: "Не надо мне никакой кепки", а доктор: "Нет, надевай". Ну, он его оттолкнул. А потом все разобрались, извинились за этот инцидент. В том эпизоде не совсем была вина вратаря. Просто врач попал под горячую руку. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)