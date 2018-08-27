"Омские Ястребы" будут проводить матчи МХЛ в ХЦ "Авангард"

"Омские Ястребы" свои домашние матчи МХЛ будут проводить в родном городе, сообщает сайт ХК "Авангард". Игры будут проходить в хоккейном центре, названном в честь главной команды.

Сообщается, что вход на все игры будет свободным. В прошлом сезоне "Ястребы" проводили домашние игры на "Арене Омск". В нынешнем сезоне арена не может быть задействована из-за проблем с безопасностью. В связи с этим "Авангард" будет проводить домашние матчи в Балашихе.

Пока нет информации о том, когда "Арена Омск" вновь сможет принимать матчи. Ситуация должна проясниться после экспертизы спортивного сооружения.