Олимпийская сборная России победила "Сочи" на Sochi Hockey Open

Олимпийская сборная России обыграла "Сочи" со счетом 4:3 на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Клуб КХЛ потерпел третьей поражение в трех встречах на турнире.

В составе победителей дубль на счету Дениса Зернова, по шайбе забросили Зият Пайгин и Андрей Чибисов. У "Сочи" отличились Никита Щитов, Станислав Бочаров и Александр Полунин.

Sochi Hockey Open

"Сочи" – "Россия (олимп.)" – 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Голы: Щитов – 1 (Мусин, Точицкий), 1:35 – 1:0. Бочаров – 1 (Подшендялов, Коллинс), 9:07 – 2:0. Зернов – 1 (Рыков), 14:31 – 2:1. Зернов – 2 (Чибисов), 36:11 – 2:2. Пайгин – 2 (бол., Брюквин, Елесин), 38:03 – 2:3. Чибисов – 2 (Рыков), 39:22 – 2:4. Полунин – 1 (Шмелев), 42:41 – 3:4.

Вратари: Ахметов (59:21) – Красиков.

Судьи: Оскирко, Юдаков.

6 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".