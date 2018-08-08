Олимпийская сборная России победила "Куньлунь" в Сочи, уступая 0:2

Олимпийская сборная России на турнире в Сочи победила "Куньлунь" (4:2). По ходу встречи россияне уступали со счетом 0:2.

Sochi Hockey Open

Россия – "Куньлунь" (Пекин) – 4:2 (0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Лаюнен – 1 (бол., Бек, Кейн), 12:28 – 0:1. Лунд – 1 (бол., Лаюнен, Налимов), 22:29 – 0:2. Мальцев – 1, 22:54 – 1:2. Светлаков – 2 (бол., Демидов, Миронов), 30:44 – 2:2. Зернов – 3 (бол., Ткачев, Рыков), 31:15 – 3:2. Зернов – 4 (п.в.), 59:49 – 4:2.

Вратари: Шестеркин – Налимов (57:42 – 59:49).

Судьи: Гофман, Оленин.

8 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".​