Олег Знарок: "Зарипов ничего не употреблял"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что нападающий Данис Зарипов не употреблял запрещенные вещества. Он также добавил, что сочувствует 36-летнему хоккеисту.
Напомним, Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже Зарипов сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на свою дисквалификацию.
– Зарипов ничего не употреблял. Я сочувствую ему, – сказал Знарок. (Сергей ЯРЕМЕНКО)
Опрос
Материалы других СМИ
defender_8
Он что, его личный повар, или фельдшер?
13:55
Петя
А Знарок то откуда знает, вместе кайфовали!
13:47
novic
Зачем так подставляться? Кто, кроме самого Зарипова, может это знать? Он не употреблял, потому, что я его знаю? Ну глупость.
13:44
LLL71
Чтобы делать такие заявления, надо быть полным дауном. Уважаемый Знарок, поясните тогда нам, как в анализах Зарипова обнаружили допинг?! Если он допинг не употреблял, то кто насильно вколол Зарипову этот допинг?!
13:33