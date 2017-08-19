13:27 | Хоккей — КХЛ

Олег Знарок: "Зарипов ничего не употреблял"

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Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что нападающий Данис Зарипов не употреблял запрещенные вещества. Он также добавил, что сочувствует 36-летнему хоккеисту.

Напомним, Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже Зарипов сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на свою дисквалификацию.

– Зарипов ничего не употреблял. Я сочувствую ему, – сказал Знарок. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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defender_8

Он что, его личный повар, или фельдшер?

13:55

Петя

А Знарок то откуда знает, вместе кайфовали!

13:47

novic

Зачем так подставляться? Кто, кроме самого Зарипова, может это знать? Он не употреблял, потому, что я его знаю? Ну глупость.

13:44

LLL71

Чтобы делать такие заявления, надо быть полным дауном. Уважаемый Знарок, поясните тогда нам, как в анализах Зарипова обнаружили допинг?! Если он допинг не употреблял, то кто насильно вколол Зарипову этот допинг?!

13:33