Олег Знарок: "Зарипов ничего не употреблял"

Главный тренер сборной России Олег Знарок отметил, что нападающий Данис Зарипов не употреблял запрещенные вещества. Он также добавил, что сочувствует 36-летнему хоккеисту.

Напомним, Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы, взятой во время чемпионата КХЛ в сезоне-2016/17. Форвард в то время играл за магнитогорский "Металлург". Позже Зарипов сообщил, что подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на свою дисквалификацию.

– Зарипов ничего не употреблял. Я сочувствую ему, – сказал Знарок. (Сергей ЯРЕМЕНКО)