Олег Знарок: "Зачем сейчас говорить о Ковальчуке и Кубке мира?"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Нефтехимиком" (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что его команда действовала не без ошибок. Также Знарок заявил, что сейчас не время говорить о невызове Ильи Ковальчука на Кубок мира-2016, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Хорошая игра. Всех с победой, - начал Знарок.

- У вас есть претензии к игрокам?

- После каждой игры есть претензии. Люди не играют без ошибок. Если это ошибки системные, над ними надо работать.

- Те ошибки, что были в матче с "Ладой", исправили?

- Немножко исправили.

- Ковальчук набрал потрясающую форму, не жалеете, что не взяли его на Кубок мира?

- Сейчас что об этом говорить? Непонятный вопрос. Заявка уже есть.

- В протоколе в качестве основного голкипера был указан Шестеркин, но в итоге сыграл Коскинен. Это ошибка?

- С самого начала был заявлен Коскинен. Не знаю, кто так заполнял протокол.

- Каким будет график СКА на следующей неделе?

- У нас будет пара выходных. Команда заслужила это. А 7 сентября будем работать в "Юбилейном" все вместе - и СКА, и сборная.

- Матч с ЦСКА уже без вас?

- Да.

- У сборников из СКА завтра тоже будет выходной или они будут тренироваться?

- У сборников из СКА будет выходной. А я буду работать со сборной.