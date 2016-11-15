Олег Знарок: "За рекордом СКА по количеству побед не слежу"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Барысом" (9:0) отказался выделять лучшее звено в своей команде, передает из Санкт-Петербурга Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Неплохо сыграли – начал Знарок. – Что еще сказать?

– Сегодня был ваш день?

– И ваш тоже, наверное.

– Звено Шипачева снова одно из лучших. За счет чего?

– Сегодня неплохо сыграли все звенья. Выделять кого-то бессмысленно.

– У вас есть внутреннее удовлетворение от результата?

– При такой поддержке зрителей хоккеисты обязаны так играть.

– За клубным рекордом по количеству побед следите?

– Не обращаю внимания.