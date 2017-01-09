Олег Знарок: "Я стоял на синей линии и видел, что у ЦСКА был офсайд"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над ЦСКА (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что турнирная гонка не давит на его команду.

– Хороший матч получился, для нас нервный. Нашу команду поздравляю с победой и будем готовиться дальше, – рассказал Знарок.

– Никиту Гусева сами ставили на буллиты или он напросился?

– Конечно, сам ставил. Иначе зачем вообще тренер?

– Вы засекли, что был офсайд у ЦСКА?

– Да, я стоял как раз на синей линии.

– Насколько давит на вашу команду гонка в турнирной таблице?

– Она совсем не давит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)