23:15 9 января | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Я стоял на синей линии и видел, что у ЦСКА был офсайд"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над ЦСКА (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что турнирная гонка не давит на его команду.

– Хороший матч получился, для нас нервный. Нашу команду поздравляю с победой и будем готовиться дальше, – рассказал Знарок.

– Никиту Гусева сами ставили на буллиты или он напросился?

– Конечно, сам ставил. Иначе зачем вообще тренер?

– Вы засекли, что был офсайд у ЦСКА?

– Да, я стоял как раз на синей линии.

– Насколько давит на вашу команду гонка в турнирной таблице?

– Она совсем не давит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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pushgun

Для американцев на МЧМ правила не переписывали. Челенджами пользуются тренеры всех команд КХЛ если есть повод и сомнения. В чем суть претензий? Учитесь проигрывать.

00:05

LeshaKZTZ

Ну да, ну да. Глаз-алмаз, мать его.

00:00

Ралпачан Фляйшманъ

вообще, овёс должен "засекать" судья, но для Ски то правила как под американцев на МЧМ - по ходу игры переделывают)) теперь Олежка ищо и все моменты определяет, а потом по телефону сообщает полосатым неподкупным типа бутырлина-бутылкина)))

23:37 9 января

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