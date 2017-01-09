Олег Знарок: "Я стоял на синей линии и видел, что у ЦСКА был офсайд"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над ЦСКА (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что турнирная гонка не давит на его команду.
– Хороший матч получился, для нас нервный. Нашу команду поздравляю с победой и будем готовиться дальше, – рассказал Знарок.
– Никиту Гусева сами ставили на буллиты или он напросился?
– Конечно, сам ставил. Иначе зачем вообще тренер?
– Вы засекли, что был офсайд у ЦСКА?
– Да, я стоял как раз на синей линии.
– Насколько давит на вашу команду гонка в турнирной таблице?
– Она совсем не давит. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)
pushgun
Для американцев на МЧМ правила не переписывали. Челенджами пользуются тренеры всех команд КХЛ если есть повод и сомнения. В чем суть претензий? Учитесь проигрывать.
00:05
LeshaKZTZ
Ну да, ну да. Глаз-алмаз, мать его.
00:00
Ралпачан Фляйшманъ
вообще, овёс должен "засекать" судья, но для Ски то правила как под американцев на МЧМ - по ходу игры переделывают)) теперь Олежка ищо и все моменты определяет, а потом по телефону сообщает полосатым неподкупным типа бутырлина-бутылкина)))
23:37 9 января