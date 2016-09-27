22:48 27 сентября | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "Выпил литр кофе, но всю игру был в тумане"

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Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Адмиралом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что недоволен таким результатом, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Отметим, что для Знарка эта игра стала первой после возвращения с Кубка мира.

– Недоволен результатом – заявил Знарок. – Ведя в счете 2:0, нужно доводить до логического завершения. Ряд ошибок, особенно когда нам забивали первый гол. Но победа есть победа. Двигаемся дальше.

– Вам мешала акклиматизация?

– Если честно, я выпил литр кофе. Вчера прилетел, постарался заснуть со снотворным, но уже в четыре утра был очень бодр и весь день не мог заснуть. Всю игру был в тумане. Представляю, как тяжело играть хоккеистам.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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novic

Спрашивается, зачем было торопиться? С Воробьевым игра была неплоха, а сегодня перекроили все и ничего не выиграли от этого.

22:56 27 сентября

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