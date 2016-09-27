Олег Знарок: "Выпил литр кофе, но всю игру был в тумане"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Адмиралом" (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что недоволен таким результатом, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Отметим, что для Знарка эта игра стала первой после возвращения с Кубка мира.

– Недоволен результатом – заявил Знарок. – Ведя в счете 2:0, нужно доводить до логического завершения. Ряд ошибок, особенно когда нам забивали первый гол. Но победа есть победа. Двигаемся дальше.

– Вам мешала акклиматизация?

– Если честно, я выпил литр кофе. Вчера прилетел, постарался заснуть со снотворным, но уже в четыре утра был очень бодр и весь день не мог заснуть. Всю игру был в тумане. Представляю, как тяжело играть хоккеистам.