Олег Знарок: "Второй период получился для СКА самый плохой за все время"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над московским "Динамо" (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил игру вратаря Игоря Шестеркина. Также Знарок рассказал, почему изменил сочетания троек в третьем периоде.

– Как относитесь к пикировкам со сборной, что Миронова не долечили?

– Это полная ерунда и провокация. У нас в сборной хорошие условия, нет смысла обсуждать.

– Довольны ли игрой Шестеркина и как объяснить, что "Динамо" мощно провело первый период?

– Мы всегда плохо начинаем после определенных нагрузок. В третьем периоде мы добавили, сделали перестановки. А что касается Шестверкина – он сыграл здорово.

– Почему изменили сочетания троек в третьем периоде?

– Потому что мы проигрывали, игра не шла во втором периоде. Мы первый раз столкнулись с этим. Второй период получился самый плохой за все время.

– Почему не поставили Гусева с Прохоркиным и Барабановым?

– Мы так решили. В следующий раз с вами посоветуемся.

– Насколько команда сплотилась после ошибки Барабанова?

– Он сыграл очень много игр. Это один из немногих хоккеистов, у которых не было паузы. Я думаю, что на следующий матч дадим ему паузу. Парень молодой, ему в любом случае надо отдохнуть, благо, что позволяет состав.