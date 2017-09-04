Олег Знарок: "Все игроки СКА - молодцы!"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:0) отметил, что его игроки действовали строго и выполнили требования тренерского штаба. Специалист подчеркнул, что в целом у команды пока получается не все.

– Сегодня получилась более-менее хорошая игра, – сказал Знарок. – Ребята действовали строго, по заданию, получился сухой матч. Все – молодцы!

– Барабанов играл в первом звене. С чем связана рокировка с Плотниковым и как вам его игра?

– Хотели посмотреть другое сочетание.

– У СКА интересная бригада большинства, четыре нападающих, все они – игроки сборной. Это чисто клубная заготовка или с прицелом на национальную команду?

– В голове это, конечно, держим. Пока получается не все.

– Довольны, как ребята играют, потому что они играют через раз?

– Ну да. Если бы получалось каждый раз – это было бы странно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)