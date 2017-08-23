Олег Знарок: "Видел, что Гусев "подкипает". Поэтому и выпустил его на большинство"

Главный тренер СКА Олег Знарок отметил, что после победы над ЦСКА (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ было непросто вернуть команду в рабочее русло. В последней встрече петербуржцы обыграли "Слован" со счетом 7:1.

– Много эмоций оставили в первой игре, поэтому начало немножко не получилось – сказал Знарок. – Со второго начали играть в свой хоккей. Довели до победы. Молодцы, спасибо!

– Насколько сложно было вернуть команду в рабочее русло после победы над ЦСКА?

– Перед игрой казалось, что несложно, но посмотрели первый период и поняли, что сложно. Поэтому постарались вернуть команду в перерыве.

– После гола Гусева вы что-то показали Витолиньшу. Это была его идея заменить Коскиранту на Гусева в бригаде большинства?

– Это была моя идея. Видел, что Гусев немножко "подкипает". Он был очень результативен в прошлом сезоне. Поэтому и выпустили его на большинство.

– И продолжите выпускать?

– Не знаю (смеется). (Сергей ЯРЕМЕНКО)