20:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "В третьем периоде расслабились"

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Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с "Трактором" (5:3), отметив, что команда расслабилась и стала допускать ошибки, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- В третьем периоде немножко расслабились, стали ошибаться в обороне - признал Знарок. - Из-за этого и получилась такая смазанная игра.

- Прохоркин сделал дубль, играл в первом звене. Как оцените его игру?

- Вы сами его оценили.

- Что скажете о молодом Неколенко?

- Сегодня он даже создал хороший момент. Хотя не доработал, надо был вылезать на ближнюю штангу. В дальнейшем видно будет.
 

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