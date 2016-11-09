Олег Знарок: "В СКА я получаю намного меньше, чем в "Динамо"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над московским "Динамо" (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ подчеркнул, что в питерском клубе зарабатывает меньше, чем в "Динамо". Так Знарок отреагировал на вопрос о баннере болельщиков москвичей.

– Была сложная игра, – подчеркнул Знарок. – Наверное, после перерыва всегда так. Ребята работали очень хорошо на сборах. Третий период показал, что можем еще добавить.

– Выдели баннер в ваш адрес? Какова ваша реакция?

– Видел, поаплодировал. Помню каждого игрока "Динамо" и каждую победу. Спасибо болельщикам за огромную поддержку. Может вы не в курсе, что я отсюда не уходил, а меня убрали. Здесь я получаю намного меньше, чем в "Динамо".

– Кто вас убрал тогда?

– Я не хочу стирать грязное белье. Живу по своим понятиям. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)