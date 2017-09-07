Олег Знарок: "В первом периоде СКА сыграл неважно"

Главный тренер СКА Олег Знарок после матча регулярного чемпионата КХЛ против рижского "Динамо" (3:1) отметил, что питерцы в начале не были готовы к быстрой игре соперника. По словам наставника, к следующему поединку его штаб постарается решить эту проблему.

- Хорошо, что победили, - приводит пресс-служба "Динамо" слова Знарка. - Первый период мы неважно сыграли – не были готовы к очень быстрой игре соперника, нас накрывали. Не лучшая наша игра получилась, тем не менее, увозим из Риги три очка, что тоже неплохо. Будем разбираться и готовиться к следующей игре.