Олег Знарок: "В первом периоде хотели победить малой кровью"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над рижским "Динамо" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда начала игру не в полную силу, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей Яременко. Знарок добавил, что он переживает за рижское "Динамо".

– За все время домашних игр, да и не только домашнх у нас самый невыразительный первый период. Хотели взять малой кровью. Во втором перебросали, но то шнурок, то штанга... К матчам надо готовиться, начиная с первого периода.

– Что сказали команде в первом перерыве?

– То, что я сказал в первом периоде, вам знать не нужно. Как я уже сказал мы просто хотели взять игру малой кровью.

– Что вы испытываете, когда видите рижское "Динамо" на последнем месте?

– Конечно, я переживаю за команду. Это на самом деле так и есть. Но перед матчем мы хотели выиграть, это и произошло. И за Нормунда переживаю. Мы в одной пятёрке вместе играли. Ему тяжело. Тренерская жизнь она такая – не все, что хочешь получается и в данном случае не все от него зависит. Могу только пожелать Нормунду удачи.