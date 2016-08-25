Олег Знарок: "В матче с "Салаватом" СКА удалось то, что не получилось в игре с "Трактором"

Главный тренер СКА Олег Знарок подчеркнул, что доволен результатом матча регуляторного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с "Салаватом Юлаевым" (7:1), передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. По словам специалиста, в этой встрече армейцам удалось все, что не получилось в первом периоде игры с "Трактором" (2:1 ОТ).

- Сегодня удалось то, что не получилось в первом периоде с "Трактором", - начал Знарок. - Сыграли прилично. Неплохо в большинстве, дисциплинированно. Я доволен результатом. Всех с победой.

- Кетов и Мозес оказались вне состава на игру планово или вы были недовольны их игрой против "Трактора".

- У Мозеса микротравма, поэтому он не играл. У нас есть глубина состава, так что, планово, наверное.

- Что изменили после игры с "Трактором"?

- Повторюсь: нам удался первый период. В Челябинске мы начали неплохо, было много моментов, но мы не смогли их реализовать.

- Первые матчи сезона СКА играет против сильных соперников - "Салавата", "Магнитки", "Ак Барса" - это хорошо?

- Не знаю. Если ты выигрываешь - какая разница, с кем играть? Дай бог, чтобы обыгрывали.