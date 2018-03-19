Олег Знарок: "Удаление Плотникова? Нехорошие эмоции"

Главный тренер СКА Олег Знарок после победы над "Локомотивом" (2:0) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина объяснил изменения в составе ротацией, которая позволяет некоторым игрокам лучше восстановиться. Специалист не стал называть завершившуюся встречу решающей в этой серии.

Тальбо отправил Зубарева в нокаут одним ударом. Видео

– Тяжелая игра в плей-офф, – заявил Знарок. – Нам противостояла хорошая команда. Все игры такие будут. Молодцы, что выстояли пятиминутку. Готовимся к следующему матчу.

– Почему Ковальчук не играл первую половину второго периода?

– Есть свои нюансы, со здоровьем все в порядке.

– Действительно ли Зубареву было так больно в эпизоде с удалением Тальбо?

– Везде есть игроки, готовые к симуляции. Просто судьям надо их знать.

– Чем вызваны такие серьезные изменения в составе?

– Игры идут, календарь такой у нас. Ребятам нужно восстанавливаться, если есть свежие хоккеисты – почему не выпустить их.

– Можно ли сказать, что эта, третья игра – ключевая в серии?

– Это плей-офф, здесь сложно сказать вообще, равный хоккей идет.

– Чем вызвано удаление Плотникова? Эмоции?

– Нехорошие эмоции. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Счет в серии до четырех побед – 2-1 в пользу питерцев. Четвертый матч пройдет в Ярославле завтра, 20 марта. Последующие игры серии запланированы на 22, 24 и 26 марта (начиная с шестой, если понадобится).