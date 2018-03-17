Олег Знарок: "У СКА сегодня не пошло большинство и было много удалений"

Главный тренер СКА Олег Знарок после второго матча серии с "Локомотивом" (1:2) отметил, что главной причиной поражения стала неудачная игра в неравных составах. Железнодорожники сравняли счет в серии, 1-1.
– У нас не пошло большинство сегодня, – начал Знарок. – Это главный фактор. Очень много удалений было в этом матче, часто пришлось играть в меньшинстве. Готовимся к следующей встрече.
– Было принципиально заявить семь защитников или не было крайних форвардов?
– Это был второй матч подряд, думали, что выдержим в шесть защитников. (Игорь НОВИКОВ)
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Судьи вопреки плану на игру (согласованному с КХЛ) слишком часто удаляли хоккеистов СКА
21:02
Знаток1964
Знарок.....не пора ли тебе обратно возвращаться в Динамо? Там у тебя все получалось.....без миллионеров. Они в этом году уже свое выиграли. А некоторые даже подарочные машины продают.
20:35
foreverCSKAforever
Арбитров матча сослать в Чебаркуль.
20:30