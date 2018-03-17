Олег Знарок: "У СКА сегодня не пошло большинство и было много удалений"

Главный тренер СКА Олег Знарок после второго матча серии с "Локомотивом" (1:2) отметил, что главной причиной поражения стала неудачная игра в неравных составах. Железнодорожники сравняли счет в серии, 1-1.

– У нас не пошло большинство сегодня, – начал Знарок. – Это главный фактор. Очень много удалений было в этом матче, часто пришлось играть в меньшинстве. Готовимся к следующей встрече.

– Было принципиально заявить семь защитников или не было крайних форвардов?

– Это был второй матч подряд, думали, что выдержим в шесть защитников. (Игорь НОВИКОВ)