23:11 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Олег Знарок: "У СКА после перерыва всегда очень сложные игры получаются"

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Главный тренер СКА Олег Знарок назвал интересным матч регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:2 ОТ). Также отметил, что его команде всегда сложно играть после перерыва на игры сборных.

- Сегодня получилась интересная игра, - цитирует пресс-служба тольяттинского клуба Знарка. - У нас после перерыва всегда очень сложные игры получаются, пока мы вкатываемся. В этот сбор много готовились, прилично нагрузились. Поэтому, первая игра у нас как обычно получилась скомканной. При этом, мы сегодня не выставили шесть человек, игравших за сборную. Дали им отдохнуть. Рады, что выиграли.

Дополнительная информация

http://hclada.ru/news/lada/lada_v_oveprtayme_proigrala_ska/

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