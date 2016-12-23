Олег Знарок: "У СКА после перерыва всегда очень сложные игры получаются"

Главный тренер СКА Олег Знарок назвал интересным матч регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (3:2 ОТ). Также отметил, что его команде всегда сложно играть после перерыва на игры сборных.

- Сегодня получилась интересная игра, - цитирует пресс-служба тольяттинского клуба Знарка. - У нас после перерыва всегда очень сложные игры получаются, пока мы вкатываемся. В этот сбор много готовились, прилично нагрузились. Поэтому, первая игра у нас как обычно получилась скомканной. При этом, мы сегодня не выставили шесть человек, игравших за сборную. Дали им отдохнуть. Рады, что выиграли.