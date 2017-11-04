Олег Знарок: "У нас остается один человек"

Главный тренер СКА Олег Знарок посетовал на ошибки в конце матча регулярного чемпионата КХЛ с "Торпедо" (5:4 Б). По его словам, это помешало петербуржцам победить в основное время.

– Играли намного лучше, чем со "Спартаком". К сожалению, отдали одно очко, – отметил Знарок. – В конце были ошибки, над которым нужно работать. Матч длится 60 минут. Нужно играть строго до конца. А так всех с победой. Атмосфера у нас всегда хорошая.

Времени на отдых у нас совсем нет. Практически вся команда уезжает в первую или олимпийскую сборные. Остается всего один человек. Работать будет не с кем. Готовимся.

– Как будете выходить из ситуации?

– Ситуация сложная. До этого у нас были планы на этот счет, но что есть, то есть. Как-то постараемся выйти. (Сергей ЯРЕМЕНКО)