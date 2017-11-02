Олег Знарок: "У Ковальчука микротравма"

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения от "Спартака" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на исход встречи повлияло то, что его команда не смогла отличиться в большинстве. Во встрече с красно-белыми питерцы впервые в сезоне не смогли набрать очков – в 29 предыдущих играх СКА неизменно набирал баллы.

– "Спартак" был живее, превосходил нас по скорости – начал Знарок. – А мы не забили в большинстве и это повлияло на игру. Больше нечего сказать. Готовимся к следующему матчу.

– Что с Ковальчуком?

– У него микротравма. Пробовали обезболивающее, но до конца не получилось. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"Спартак" оставил СКА без очков. Что это было?