22:42 | Хоккей — КХЛ

Олег Знарок: "У Ковальчука микротравма"


Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения от "Спартака" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на исход встречи повлияло то, что его команда не смогла отличиться в большинстве. Во встрече с красно-белыми питерцы впервые в сезоне не смогли набрать очков – в 29 предыдущих играх СКА неизменно набирал баллы.

– "Спартак" был живее, превосходил нас по скорости – начал Знарок. – А мы не забили в большинстве и это повлияло на игру. Больше нечего сказать. Готовимся к следующему матчу.

– Что с Ковальчуком?

– У него микротравма. Пробовали обезболивающее, но до конца не получилось. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

"Спартак" оставил СКА без очков. Что это было?

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий